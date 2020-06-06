فرنسا والسعودية والأردن وروسيا والإمارات تدعم إعلان القاهرة بشأن ليبيا

أعلن دول فرنسا والسعودية والأردن وروسيا والإمارات تأيدها لإعلان القاهرة والجهود المصرية الداعية لوقف إطلاق النار والعودة إلى المسار السياسي في ليبيا..وأعلن اليوم في مصر، عن إطلاق “مبادرة القاهرة” للتسوية في ليبيا عقب لقاء جمع السيسي وحفتر وصالح.ويقضي الإعلان بإلزام كافة الجهات الأجنبية بـ”إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها”، حتى يتمكن “الجيش الوطني” من “الاضطلاع بمهامه الأمنية”.وتنص المبادرة على تشكيل مجلس رئاسي منتخب مع ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة