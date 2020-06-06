د. عبد الفتاح مطاوع خبير المياه يكتب: قراءة سريعة فى مذكرة السودان لمجلس الأمن عن سد النهضة الأثيوبي

من مشروبات الضيافة الشهيرة بالسودان، مشروبات عصير المانجو وعصير الجريب فروت ذو القلب الاحمر، والكركديه والدوم، بالإضافة إلى مشروب لذيذ تحت مسمى (حلو ومر)، تذوقته بالسودان لأول مرة، وعلى مدى ثلاثة عقود، ولا أعتقد أنه موجود بمصر أو بالدول المجاورة، ويمدحه أهل السودان للوافدين إليها من كل بقاع العالم، الذين قد يستثيغوا المشروب أو لا.

ومن خلال قراءتي السريعة لمذكرة السودان في شأن سد النهضة الأثيوبي العظيم، والمقدمة لمجلس الأمن الدولى، أعتقد أنها كانت قريبة الشبه باسم (مشروب حلو ومر)، الذي يستثيغه أهل السودان وليس بالضرورة أن يستثيغه الآخرون.

رؤساء مجلس الأمن:

وقد تم تقديم خطاب السودان خلال شهر يونيو الجاري، لرئيس مجلس الأمن السيد نيكولاس دى ريفييرا، وهو فرنسي ورئيس بعثة فرنسا بالأمم المتحدة، وتخصصه في القانون، وهذا الرئيس الحالي لمجلس الأمن، غير رئيس المجلس السابق، والذي سبق لمصر وأثيوبيا تقديم مذكرات تفاهمهما له خلال شهر مايو ٢٠٢٠، السيد سڤن چيرچنسن، وهو إستوني ورئيس بعثة استونيا بالأمم المتحدة، وكان تخصصه في إدارة المعلومات، و ربما يكون تخصص الرئيس الحالي مهماً في توصيل رسالتنا إلى العالم، وعلى الأخص إذا كانت متعلقة إلى حد كبير بالجوانب القانونية، حال مناقشة مذكرات الدول الثلاثة خلال شهر يونية الجارى.

ملحق الخطاب ومكونات المذكرة:

ويتكون ملحق الخطاب من عشرة صفحات تحت عنوان “موقف السودان من سد النهضة الأثيوبي العظيم ” ، حيث يحتوي الملحق على ملخص لمذكرة السودان و المكونة من ٣٩ بنداً مقسمة بين أجزائها الستة، وبيانها كالتالي:

١- خلفية من ٥ بنود.

٢- الآثار المحتملة من سد النهضة على السودان من ٤ بنود

٣- مبادئ القانون الدولي المتعلقة أو الحاكمة لقضايا سد النهضة من ١١ بنداً

٤- موقف السودان خلال عمليات المفاوضات من ١١ بنداً

٥- وجهات نظر السودان ومجهوداتها لإيجاد حلول من ٧ بنود

٦- الملخص والتوصيات في بند واحد

يا زول، هذا كلامنا لمجلس الأمن :ماذا تريد مذكرة السودان أن تقول لمجلس الأمن؟..تريد المذكرة أن تعلم المجلس بعدة أمور أهمها: أن السودان أحد الدول المتشاطئة الهامة للنيل الأزرق، وأنها تقع مباشرة خلف سد النهضة و تتأثر به.

وأن السودان مضطرة لإعلام مجلس الأمن بموقفها مما جاء بالمذكرتين المصرية والأثيوبية، وأن تعلمه بتفاصيل المبادرة السودانية والمجهودات المبذولة منه لضرورة العودة الفورية للتفاوض..وتتحدث المذكرة السودانية عن تأثيرات سد النهضة على نهر النيل على وجه العموم، وتحديداً عن تأثير السد على النيل الأزرق، حيث حوالى ٧٠ ٪؜ من الزراعات المروية بالسودان، التي تخدم ٤٠ مليون سوداني متركزة بالنيل الأزرق. وأن الدولة السودانية تؤمن بالتعاون الإقليمي منذ استقلالها، ولها دورها في المبادرات الإقليمية وبرامج النيل الأزرق .

وتشمل المذكرة السودانية ما تراه من الجوانب الإيجابية والسلبية لسد النهضة، وتقول أن مذكرة إثيوبيا ركزت على إيجابيات سد النهضة، ومذكرة مصر ركزت على سلبيات سد النهضة .

لكن مذكرة السودان واضحة في قولها : لكى تكون المنافع من السد يمكن أن يتم إدراكها والحصول عليها لابد من تقليل السلبيات والأضرار، وتعلن بشكل واضح أننا ما لم نقلل من الأضرار المحتملة، سيظل السد مصدراً لتهديد السودان.

وتنبه المذكرة السودانية من خطورة ما حدث بعد تعطل المفاوضات فى واشنطن دى سى فى فبراير ٢٠٢٠، حيث تصاعدت وتيرة لغة التصريحات الكلامية الاعلامية الحادة بين كل من مصر وإثيوبيا .

وتعلن المذكرة أن دولة السودان بذلت و تبذل المجهودات التي تهدف لرجوع المفاوضين لمائدة التفاوض، في إطار أن السودان يتمسك بقواعد ومبادئ القانون الدولي كأساس للتفاوض، والواردة بالاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للمجارى المائية الدولية الغير ملاحية لعام ١٩٩٧ والمتضمنة :

⁃ الاستخدام المنصف والمعقول للمياه

⁃ عدم التسبب فى حدوث أضرار

⁃ تبادل المعلومات و البيانات

⁃ تسوية النزاعات بالطرق السلمية

سد النهضة: الإيجابيات والسلبيات

وتتعرض المذكرة السودانية في الجزء الثاني، في البنود السادس والسابع والثامن للآثار المحتملة من سد النهضة على السودان .فتقول أن سعة السد تعادل مرة ونصف الإيراد السنوى للنيل الازرق، ولذلك فإن منحنى الإيراد الشهري من المياه سيتدرج ولن يصل إلى أقصاه، وأن هذا التدرج في التصرف سيحدث تغييراً في هيدرولوجيا وهيدروليكا النهر، وكذلك يحدث تغييراً في عملية الإطماء، (بمعنى التغير في معدل تدفق المياه في النهر وسرعتها وكميتها وعمقها وقدرتها على حمل الطمي)، الذي سيؤثر بدوره على البنية الأساسية واستخدامات الأراضي والسكان والتوازن البيئي للنيل الأزرق والنيل الرئيسي، وترى المذكرة أن تلك التأثيرات منها الإيجابي والسلبي.

حيث تتلخص الآثار الإيجابية في الآتى:

⁃ زيادة في معدلات إنتاج الطاقة الكهرومائية

⁃ تحسين إدارة مياه الزراعة المروية و زيادتها بالمستقبل

⁃ زيادة سعة السدود لقلة إطمائها وتحسين الملاحة النهرية، وتقليل تكلفة رفع المياه.

أما الآثار السلبية فهي تتلخص في الآتى:

⁃ ضعف معامل أمان السد وتأثيره المدمر على السكان والزراعة

⁃ تقليل مساحة الأراضي الزراعية الفيضية بنسبة ٥٠٪؜ ،وبالتالى على الوضع الاجتماعي للسكان

⁃ تأثير قلة الطمي على خصوبة التربة

⁃ الآثار البيئية على نوعية المياه والاسماك

⁃ تأثير عمليات ملء سد النهضة على معدلات ملء خزانات السودان ذات السعة المحدودة.

وتعلن المذكرة السودانية، أن كل تلك الآثار لم يتم دراستها دراسة كافية، وهو ما أكدته لجنة الخبراء الدوليين.و تؤمن السودان بأن دراسة تلك القضايا بعناية، ومن خلال التعاون الإقليمي ستؤدى إلى إدارة ناجحة للمياه المشتركة.

أدخل في الموضوع يا زول:

ومن الآخر، وتحت عنوان الملخص والتوصيات، وفي البند ٣٩ من مذكرة السودان – و التى لم يتم تسميتها مذكرة تفاهم كما كان الحال فى المذكرتين المصرية والإثيوبية المقدمتين لمجلس الأمن – تأتي الخلاصة التي تقول:تعتقد السودان أن الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) قريبة من الوصول إلى صفقة متكاملة

إذا توافرت الإرادة السياسية والالتزام، حيث إن الأطراف الثلاثة تستطيع مواجهة القضايا البسيطة، ومن أجل ذلك فإن السودان تطلب من مجلس الأمن الآتي:

⁃ تشجيع كل الاطراف لعدم القيام بأفعال أحادية منفردة، ومن بينها الإقدام على ملء بحيرة سد النهضة قبل الوصول إلى اتفاق متكامل، أو اتخاذ أية أفعال أخرى تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

⁃ دعم جهود السودان ودعوة جميع الأطراف للعودة للمفاوضات فوراً وبحسن نية لحل القضايا العالقة، للوصول إلى اتفاق نهائي متكامل.

وعلى الرغم من أي تبريرات جاءت هنا أو هناك في المذكرة السودانية، أو ملاحظات شكلية، فإن مذكرة السودان الشقيق، وخطاب وزيرة الخارجية السودانية، إلى مجلس الأمن، الذي يلخص المذكرة ويقدمها، تعكس التغير الكبير الذي حدث في السودان ونظامها السياسي، وتعكس درجة عالية من العلاقات الجديدة بين الشعبين المصري والسوداني، ودولتيهما الوطنيتين، والتفاهم الجديد بينهما فيما يخص القضايا المشتركة ، والمصالح المشتركة، خاصة الموقف من سد النهضة الأثيوبي، بعد الإطاحة الشعبية بنظام البشير وحكم الإخوان في السودان.

*بقلم د. عبد الفتاح مطاوع خبير المياه