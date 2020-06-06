رفض تجديد جواز سفر أيمن نور

قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة وكيلة عن وزارة الخارجية، وألغت حكما صدر بإلزام الأخيرة بتجديد جواز سفر أيمن نور رئيس حزب الغد الجديد.

وقدم نور طعنا أمام محكمة القضاء الإداري على “امتناع القنصلية المصرية بتركيا ولبنان عن تجديد جواز سفره”، وحصل على حكم لصالحه استنادا إلى أن “الخارجية لم تقدم أي أسباب تمنع من إجابة طلبه”.

من جهتها، طعنت وزارة الخارجية في الحكم، مشيرة إلى أن “أيمن نور لم يتقدم للوزارة بطلب استخراج جواز سفر دائم له، وأن حكم أول درجة قد خالف صحيح القانون ووجب إلغاؤه”.

وأشار الطعن المقدم من الخارجية، إلى أن “المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر تنص على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب مهمة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده، كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطائه”.

ولفت الطعن إلى أن “نور اعتاد المجاهرة بعدائه لمصر، وتكرار أنه ﻻ يشرف بالانتساب لهذا البلد، كما يجوب العالم ليستعدي الدول للتحرك ضد مصر”.