تقرير يكشف عن عدد المصابين والوفيات من “كورونا” حتى الأن

قالت وكالة “رويترز” في إحصاء نشرته يوم السبت 6 يونيو، إن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم، قد تجاوز الـ7 ملايين، وأن عدد وفياته يلامس الـ400 ألف حالة.وحسب إحصائيات موقع “worldometers.info” فإن عدد المتوفين بالفيروس في أنحاء العالم وصل إلى 399898، فيما تماثل 3ملايين و384269 شخصا للشفاء منذ بداية الجائحة.وتبقى الولايات المتحدة الدولة الأكثر إصابة بالفيروس بمليون و974521 ألف حالة، تليها البرازيل بـ650504 حالات، ثم روسيا بـ458689 إصابة، بينما صعدت البرازيل إلى المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات (35139)، متجاوزة إيطاليا في قائمة تبقى على رأسها الولايات المتحدة (111627 وفاة) وبريطانيا (40465).

واعتبرت منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد أي دليل على تغير قوة فيروس كورونا وقالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية ماريا فان كيرخوف: “في ما يتعلق بإمكانية انتقاله، لم يحدث أي تغير، كما لم يحدث أي تغير من حيث قوته”.وشددت على أن “المهم هو أن توجد تدابير عاملة للحد من انتقال العدوى وإخماد الفيروس”.

ويأتي هذا التعليق في الوقت الذي تزايدت فيه خلال الأيام الماضية، تصريحات بأن المرض بدأ يفقد قوته مع انخفاض نسبة خطر التفشي، وذلك ارتكازا على التراجع الكبير في معدلات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في عدد من الدول الأكثر تضررا بالجائحة.