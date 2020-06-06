مبنى الطلبة الوافدين بمنوف مكانا لعزل المصابين بفيروس كورونا

كتب عادل شحتينو

كشف د صفوت النحاس رئيس مجلس اداره جمعيه المساعي المشكوره بالمنوفيه عن موافقه مجلس الاداره بالاجماع على تحويل مبنى بيت الطلبه الوافدين التابع للجمعيه في مدينه منوف بسعة 56 سرير ليكون مكان عزل للمصابين بفيروس كورونا أكد د النحاس ان جمعيه المساعي المشكوره دائما سباقه في تقديم كافه امكانياتها لخدمه مجتمع المنوفيه في هذا الوقت الذي تقوم فيه جميع الاجهزه بوضع أمكاناتها المتاحه في التصدي تداعيات فيروس كورونا اشار رئيس مجلس اداره الجمعيه ان الموافقة جاءت تلبية لطلب اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفيه نظرا لتقدم النائب ايمن عبد الهادي معاذ عضو مجلس النواب بالتماس لتحويل عماره سكنيه بها 53 سرير للطلبه المغتربين التابع لجمعيه المساعي المشكوره بمنوف هذا وقد أحال محافظ المنوفيه الموافقه لمدير الاداره الصحية بمنوف ومدير مستشفى الحميات للمعاينه والعرض.