سحب 470 رخصة قيادة بنطاق المحافظة لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامات الطبية بالمنوفية

كتب عادل شحتينو

كشف العميد مصطفى إبراهيم مدير إدارة المرور بالمنوفية عن سحب 55 رخصة قيادة لسائقي السيارات وذلك خلال اليوم الخامس على التوالى بكافة الطرق بنطاق المحافظة بإجمالى 470 مخالفة منذ بدء تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامات الطبية ومخالفتهم القرارات التى اتخذتها الدولة لمواجهة إنتشار الفيروس . فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بإستمرار إتخاذ الإجراءات الوقائية ، وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بإلتزام الركاب والسائقين بإرتداء الكمامة الطبية للحد من إنتشار فيروس كورونا. هذا وقد وجه المحافظ مدير إدارة مرور المنوفية بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن إرتداء الكمامات الطبية ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.