محافظ المنوفية يؤكد: قرار وقف تراخيص البناء لا يسرى على القرى والعزب والنجوع

كتب عادل شحتينو

أصدر اليوم اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية توجيه رقم (44) أوضح فيه أن يقتصر القرار رقم (838 ) لسنة 2020 بوقف إصدار تراخيص البناء للمساكن الخاصة بمدن وأحياء المحافظة لمدة ستة أشهر. على مدن وأحياء المحافظة فقط لمدة ستة أشهر من تاريخه ولايسرى تطبيقه بالقرى والعزب والنجوع ويتم إستمرار إستصدار تراخيص البناء بها ، كما أشار الى إقتصار القرار على المبانى السكنية الخاصة بالمواطنين فقط دون المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والقومية بدائرة المحافظة ، كما أكد على إستكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها بمدن وأحياء المحافظة الصادر بشأنها تراخيص بناء طالما تتوافر بها الإشتراطات البنائية والتخطيطية وتنفيذ الجراجات ولا يوجد بها مخالفات . يأتى هذا التوجيه فى إطار حرص ا محافظ المنوفية على المصلحة العامة ومصلحة المواطنين والإلتزام بما تتضمنه القرارات والغاية من إصدارها ،