لليوم الثانى على التوالى ..محافظ الاسكندرية يتابع ازالة اشغالات الموقف الجديد

كتب احمد سلامة

قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية صباح اليوم السبت بجولة تفقدية داخل الموقف الجديد بمحرم بك لليوم الثنانى على التوالى لمتابعة تنفيذ توصياته التى اصدرها أمس الجمعة ومتابعة تنفيذ حملات الازالة و تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا وقال بيان محافظة الإسكندرية منذ قليل أنه خلال جولة اليوم أمر محافظ الإسكندرية المسئولين بالتحقيق الفوري لعدد من المخالفات المتواجدة بالموقف ومحاسبة المقصرين و فسخ التعاقد لآى مستأجر محل تجارى مخالف فى إشغال الطريق العام ، مشددا علي إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه تلك المخالفات لمنع عودتها مرة أخرى ومحاسبة المقصرين. كما واصلت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية اليوم السبت حملاتها التي استهدفت فض تجمعات الأسواق والتجمعات، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإزالة الأسواق العشوائية وفض التجمعات، ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا “. ففي نطاق حى العامرية أول غرب الإسكندرية، قامت أجهزة الحي بالتنسيق مع أجهزة الأمن، بفض 4 أسواق مخالفة وهي قرى سند، وحارس، والمسيري، وطيبة، بمنطقة النهضة. وقامت إدارة إشغال الطريق وإدارة المتابعة الميدانية برفع الاشغالات بشارع الشرقاوي وشارع الجمهورية، وسوق البردويل، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على العديد من الإشغالات والمخالفات التي تتعدى على حرم الطريق. كما قامت إدارة إشغال الطريق بحي ثان المنتزه بالتنسيق مع وحدة شرطة المرافق، بشن حملة لرفع الإشغالات بميدان كوبري المندرة قبلي من جهتها أعلنت إدارة مستشفى العجمي النموذجي بالإسكندرية، الذي يستخدم كمستشفى عزل لمرضى فيروس كورونا، ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس، إلى 209 حالات، بعد خروج 5 حالات جديدة اليوم، السبت. وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مديرة مستشفى العجمى النموذجي بالإسكندرية، في تصريح لها اليوم، إنه تم السماح بخروج الحالات الـ5 بعد التأكد من نتائج تحاليلها أكثر من مرة والتي جاءت جميعها سلبية. وتم نقل المتعافين الى منازلهم بسيارات مجهزة