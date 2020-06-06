وكيل النواب: مبادرة السيسي لتسوية الأزمة الليبية هدفها الحفاظ على المقدرات الليبية لشعبها

أكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، دعمه مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتسوية الأزمة الليبية والت تشمل إعلانًا دستوريًا لتنظيم أسس المرحلة المقبلة، مؤكدا إنه تأتي للحفاظ على الثروة الليبية لأهالي ليبيا. وأوضح وهدان في بيان له أن المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس السيسي و المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، ركز على ضرورة إخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضى الليبية وتفكيك أسلحتها من أجل بداية بناء ليبيا حقيقية. وأشار إلى أن مصر دائما تقف بجوار الشعب الليبي الشقيق ولا يمكن أن تترك للغزو التركي التحكم في الثروات النفطية والطبيعية اللليبية من خلال المرتزقه الذين جلبهم أردوغان لليبيا.