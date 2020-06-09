الصورة الإعلامية حول الجاسوسية النسوية ما بين الوطنية والعَمالة

َمرّ بتاريخ مصر على مدار قرنين من الزمان، أسماء نسوية عديدة منها المضئ ومنها المُعتم، منها المؤثّر إيجابياً ومنها ذات التأثير السلبى.

وبتحليل الأدوار المختلفة التى لعبها العنصر النسائى فى كل من التنظيم الإخوانى، والتنظيم الشيوعى، والجبهة الوفدية، وجهاز المخابرات المصرية، على مدار تاريخها منذ نشأتها وحتى الآن، تجد تراكيب ومكنونات هذا الدور مادة ثرّية للغاية.

تبدأ الرحلة فى العصر الحديث فى منتصف القرن التاسع عشر، حينما تعكف على رصدها وقرائتها وتحليلها بعمق، تستطيع عقد مقارنات بين الحقب، نهايات القرن التاسع عشر بدايات القرن العشرين والقرن الحادى والعشرين، ويمكن بذلك استقراء واستشراف نمط وطبيعة ومدة قوة الدور الذى يمكن أن تلعبه المرأة فى ذلك الإطار، ومدى تأثيره وشكل ذلك التأثير وتداعياته، والمنتفعين منه وكذلك المتضررين، وكذلك أيضاً حدود هذا الدور.

أدوارٌ نسائيةٌ فى الاتصال السياسى والدبلوماسى والأمنى تختلف عن أدوارها فى الدعاية الإعلامية، وأيضاً أدوارها فى نقل وتبادل المعلومات، تلك الأدوار أثرّت فى القرار السياسى والمشهد بأكمله، كتب فى هذا السياق كل من (هشام خضر، على رمضان)، وهناك أيضاً كتاب (السادات والجاسوس)، بجانب مذكرات ” صلاح نصر” عن تلك الأدوار وفى ظنّى أنها مادة تستحق الانتباه والقراءة، كما أصدر أيضاً الكاتب “محمود عبد الله” كتابه حول أشهر وأخطر الجاسوسات عبر العصور, أما ” وولفغانغ كريجر” الذى رصد فى كتابه تاريخ المخابرات من الفراعنة حتى وكالة الأمن القومى الأمريكى, لم يختلف كثيراً عن كتاب أسياد الجاسوسية الجدد للكاتب ” ستيفن غراى”, بينما أشار “روزى هوايت” فى كتاباً له بعنوان (نساء عنيفات.. الجاسوسات فى الثقافة الشعبية), لنقطة مهمة وهى الصورة الذهنية لدى العوام والرأى العام حول الجاسوسية بشكل عام، والنسوية الأمنية والمخابراتية والجاسوسية بشكلٍ خاص.

يُذكر أن مصر تتصدّر اللائحة التى تضمّ أهم النساء الجاسوسات اللواتى عملْن لصالح العدو سواء بشكل مباشر, أو عن طريق دولة وسيطة، منهن على سبيل المثال لا الحصر (نجمة السينما المصريّة راقية إبراهيم أو “راشيل ليفي”, حكمت فهمى، هبة سليم, انشراح موسى، وأخيراً الصحفية سحر سلامة).

وكما ترى عناصر غير وطنية تنحو فى إتجاه العِمالة والخيانة، على الجانب الآخر تجد فى المقابل عناصر وطنية عديدة تعمل بإخلاص ووفاء من أجل دولتها ووطنها، فهناك قائمة تضم أسماء نساء لمعن فى سماء الخدمة الوطنية المصرية، سيظل التاريخ المصرى يذكرهن بكل فخر، وخير مثال على بطولات هؤلاء النسوة جسدتها السينما المصرية فى العديد من الأفلام، كان أبرزها بطولة الفنانة نادية الجندى، وهناك العديد من الكتب التى تحتوى وثائق لتلك البطولات, ومنها قصص مازالت قيد السرية, حتى يتم الإفصاح عنها فى الوقت المناسب.

على الجانب الآخر تجد الجناح النسوى فى جماعة الإخوان العميلة، بالتبعية نساء عميلات ولكن بنمط مختلف، حيث أن الطبيعة الدينية والغلاف المظهرى المحتشم، لم يكن ليُقنع الطرف الآخر باستخدام الجسد، ناهيك عن أنهن معدومات العقل والفكر والذكاء، لذلك اقتصر دورهن الجاسوسى فى التالى: جمع معلومات عن الفقراء ومشكلاتهم فى الأحياء المحيطة عن طريق مجالسة النساء والحكى ودوائر الدروس الدينية، وجمع المعلومات ثم كتابة التقارير ورفعها للمسئولة عن الكتيبة أو الخلية، كذلك أيضاً تحليل محتوى وسائل الإعلام المصرية وكتابة تقارير حولها وتقديمها، وإدارة محتوى الصفحات الإليكترونية وتجييش الكتائب الإليكترونية، والمساهمة فى كتابة بعض الخطابات والرسائل المتبادلة والمراجعات اللغوية، ليذهب ذلك كله للجهات الممولة أجهزة استخباراتية تعمل عن طريق مدنيين يتعاملون بشكل مباشر مع رؤساء تلك الكتائب.

لذلك تجد أنه بمجرد تم فتح القنوات الإخوانية فى تركيا، كانت هناك العديد من نساء الإخوان فى فرق الإعداد والتقديم، فمتى تدرّبن على ذلك، إلا بالممارسة المسبقة من خلف الكواليس!

وتجد أن نمط الإدارة النسوية فى جماعة الإخوان الإرهابية, تتسم بالسرية والقدرة على تكوين الخلايا والتشبيك والتشعيب, وطرق الوصول إلى الهدف, لذلك من المهم تجسيد تلك النماذج العفنة من نساء هذا التنظيم الدولى العفِن فى أعمال درامية تليفزيونية وسينمائية, من أجل كشف الحقائق لمختلف شرائح الرأى العام, كما يتم على الجانب الآخر أيضاً تجسيد النماذج النسوية المضيئة الوطنية, من أجل تكريس صورتهن لدى الرأى العام المحلى والدولى, اتباعاً لنظرية خلق النموذج (القدوة المجتمعية).

وأخيراً وليس آخراً، البشرية كلها دوماً لديها العديد من المبررات الناتجة عن تصورات مغلوطة وأفكار متداخلة، ولكن شتّان ما بين العمالة لصالح الوطن والعمالة لصالح ما دون مصلحة الوطن، فبين كليهما شعرة معاوية.

يُتبع…