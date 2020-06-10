المنظرى : توفير 1.5 مليون اختبار لكورونا في 129 دولة من خلال منظمة الصحة العالمية

قال أحمد المنظري ، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ، أنه دخل 40 مستشفي بالعالم في التجارب السريرية للعلاجات حاليا، مبينا أنه تم توفير 1.5 مليون اختبار لكورونا في 129 دولة من خلال المنظمة . وأضاف خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمكتب المنظمة في القاهرة ، أنه تم وضع مواصفات جديدة للكمامات للحماية من مرض ” كوفيد 19 “، مشيرا إلى وجود 100 دولة تشارك في التجارب السريرية لعلاجات كورونا . ويناقش المؤتمر الصحفى أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد ” COVID-19 ” ، يشمل المؤتمر الصحفي تحديثاً عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19 وإرشادات منظمة الصحة العالمية المحدثة حول استعمال الكمامة القماشية ورفع القيود وسائر الإجراءات الاحترازية والرد علي اسئلة الصحفيين والاعلاميين .