بدء استقبال المصابين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة المنوفية بمعهد الكبد القومى

كتب عادل شحتينو

أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بدء تشغيل مستشفى العزل الصحى والتى تم تجهيزها بمعهد الكبد القومى بسعة ٩٠ سرير و١٥ سرير عناية مركزة، وفتح أبوابها لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة المنوفية فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، ودعما لجهود الدولة فى مواجهة هذه الأزمة.

وأوضح مبارك أنه تم استقبال عدد من الحالات المصابة، وتقديم بروتوكول العلاج اللازم لهم، ومتابعتهم من قبل فريق طبى متكامل من كلية الطب يضم مختلف التخصصات.

وأكد رئيس الجامعة أن العمل بمعهد الكبد القومى يسير بانتظام ويستقبل حالات الإصابة بأمراض الكبد المختلفة، وتخصيص الغرف والعنايات المركزة وغرف العمليات والأشعة ومعامل التحاليل الخاصة بهم بعيدا عن المخصصة لمصابى فيروس كورونا المستجد تجنبا لانتشار العدوى.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لفريق العمل بمعهد الكبد القومى وفريق العمل من كلية الطب لمجهوداتهم فى تقديم الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة للمصابين، متمنيا الشفاء لهم.

آلية التواصل مع مستشفي عزل أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة المنوفية

أشار الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة إلى أن المستشفيات الجامعية أطلقت رابط على الموقع الإلكترونى للعيادات الذكية ، يتيح خدمات حجز موعد بعيادة العزل بمعهد الكبد للمرضى من أعضاء هيئة التدريس والعاملين من الجامعة والمشتبه باصابتهم بفيروس كورونا، وذلك حفاظا على سلامه المرضى، مشددا أنه لن يسمح بمناظرة الحالات إلا بموعد مسبق، كما يتيح الموقع ملأ استبيان عن شكوى المريض وأهمية الإجابة عن كل أسئلة الاستبيان للتسجيل بالعيادة، علما بأن العيادات تعمل يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساءا.

وأضاف مبارك أنه تم تخصيص رقم تليفون محمول (01272003634) تحت إشراف قسم طب الأسرة بكلية الطب بالجامعة يهدف إلى مساعدة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة في حالة ظهور أى أعراض، والرد علي إستفساراتهم وتحديد الحالات التي تحتاج إلى العزل المنزلي أو العزل بالمستشفي مع كتابة التوصية والعلاج اللازم في حالة العزل المنزلي.