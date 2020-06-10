حرف الكاف يطيح بثلاثة موظفين وأهالى القرية فى استياء

كتب أحمد حسن

إستياء شديد من قرار محافظ الفيوم بإقالة رئيس الوحدة المحلية لقرية المشرك قبلى بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم وسكرتير الوحدة، بسبب تداول خطاب يفيد ببعض الإرشادات للمواطنين كإجراء إحترازى للحد من إنتشار فيروس كرونا متبعاً تعليمات رئيس مجلس الوزراء ومحافظ الفيوم بتقديم النصح لموظفي الوحدة بإرتداء الكمامة وعدم تواجد المواطنين داخل الوحدة إلا بعد إرتداء الكمامة إلا أن الخطاب كان به أخطاء إملائية جسيمة كما وصفها محافظ الفيوم فكتب “القمامة” بالقاف بديلاً عن “الكمامة” بالكاف تسبب هذا الخطأ فى إقالتهما وإحالتهما للتحقيق وفى مكالمة هاتفية لمحافظ الفيوم على إحدى القنوات الفضائية معلقاً على تلك الواقعة أنه إتخذ تلك القرارات لحساسيته الشديدة على اللغة العربية وأن تغيير الحرف أخل بالمعنى العام للخطاب وجعل منه مادة للسخرية بينما أثارت تلك القرارات غضب أهالى القرية الذين وصفوا هذا القرار بالتعسفى وأعرب البعض منهم عن عدم تمكن المحافظ من السيطرة على الإصابات بفيروس كرونا وعدم توفر المسحات وعدم تخصيص مستشفي للعزل بالفيوم رغم المطالبة بذلك في بداية الازمة بحجة ان الفيوم خالية من المرض الي ان تدهورت حالة المحافظة واصبحت اغلب المستشفبات مستشفيات عزل ورغم ذلك لاتوجد اماكن لاستيعاب الحالات بالفيوم كما أشارنا إلى ذلك فى العدد الماضى بالرغم من كون المحافظ طبيباً ، بعد أن كانت المحافظة خالية من الاصابة بالفيروس أصبحت محافظة الفيوم تحتل المرتبة الرابعة فى الأكثر تضرراً من الوباء المنتشر. يقول حسين الدهشورى امين مركز يوسف الصديق بحزب التجمع، ما حدث لرئيس الوحده المحليه لقربه المشرك بيوسف الصديق بعزله من منصبه التنفيذى هو استجابه للميديا ومواقع التواصل الاجتماعى والخطأ الوارد بالخطاب هو خطأ بالفعل ولكن تقييم المسؤول التنفيذى له معايير أخرى من ضمنها أداءه التنفيذى وارى أن العقاب كان مبالغآ فيه وكان به نوع من الإهانة. يضيف أحد القيادات التعليمية بمركز يوسف الصديق “رب ضارة نافعة” فالمسئول الذى تم إقالته تم تعينه فى مكان افضل وهو التفتيش المالى والإدارة لمجلس المدينة اى أنه أفضل من رئيس وحدة وفى هذا تصحيح الخطأ الذى تم. حيث أن تقييم الموظف عن طريق خطأ املائى تكرر أو لم يتكرر هو أمر بعيد عن مهام وظيفته فهو ليس بشاعر أو اديب او معلم مثلا فالعقاب يكون فى صميم العمل وايضا العقاب ليس من المرة الأولى لخطأ فكم من مخطىء اخطأ وتم توجيه النصح له فابتعد عن الخطأ فالتسرع فى العقاب يؤدى إلى النقمة من الموظف على كل الدولة وخاصة أن الخطأ لا يمثل جسامة فيه وأن الأفضل الان للسيد المحافظ أن يقوم بإجراء تدريبات لغوية لكافة رؤساء الأحياء إلى جانب استخدام مهارات الحاسب الالي. وبعض كلمات اللغة الإنجليزية وشهادة حق هذا الرجل يخدم الجميع وفى وقت الاعصار الممطر كان يقف بنفسه لإبعاد المياه. وتحمل الكثير والكثير. يضيف حسين الزيات أديب بمركز يوسف الصديق القرار فيه نوع من التسرع لان لو رجعنا لقرار المحافظ بإقالة رئيس الوحدة والسكرتير فيه نوع من التحامل وتقييم المسئول لابد وان يجمع بين صفات كثيرة منها الالمام بقواعد اللغة العربية وان يكون المسؤول متمتع بحسن الادارة ومؤهل للعمل فى ادارة الكوراث والازمات واغلب رؤساء الوحدات المحلية وصل الى المنصب عن طريق الترقى دون الحصول على دورات فى القيادة او ادارة الازمات والكوراث ولو رجعت لايام العاصفة او موضوع كورونا هتعرف على الفور ان العمل المحلى يدار بالبركة دون تواجد من يملك عمق الادارة والتى تمثل عصب الحياة وبشهادة الجميع رئيس الوحدة رجل يعمل على ارض الواقع انسان مثابر على خلق يؤدى عمله بكل جد ونشاط ومن أبرز إنجازاته تبطين بحر بداخل زمام القرية ووانارة شوارع القرية مع طلاء كل اعمدة الانار واضافة لمسه جمالية عليها. يقول عبدالتواب ابوشويشين من أهالى قرية مشرك التابعة لمركز يوسف الصديق لاني من المقيمين بقريه المشرك قبلي.ولا تربطني برءيس الوحده اي صله.ولكن وللامانه .هذا الرجل الكفء في عمله المحترم في ادبه الذي يعمل ليل ونهار من اجل النهوض بالقريه والقري التابعه لها وهي اكبر قريه من حيث الكثافه السكانيه لذا امل ان يعيد سياده المحافظ النظر في قراره يضيف محمد جمال رئيس نادى الأدب بقصر الثقافة بالفيوم لست مع اقالته كان من الممكن معاقبته بالتحقيق او الخصم او التوبيخ. لكن معظم المسئولين يخطئون في اللغة ورغم فداحة خطأ رئيس الوحدة لكن اعتقد ان العقوبة شديدة فمن الواضح انه كبش فداء للماضى والحاضر وربما المستقبل من أخطاء. المضحك بجد أن معظم من زايدوا علي خطأ االرجل لايجيدون كتابة الإملاء. تقول نجاة محمود بالنسبه لرئيس الوحده المحليه لايوجد فارق بينه وبين المحافظ فكلنا بشر والخطأ وارد وللعلم لو أن المحافظ كتب خطاباً كاملاً لوجدنا أخطاءاً كثيرة فلابد أن يتم تقييم المسئول من خلال عمله وأيضا لابد من إيجادته اللغة العربية بينما عبرت ندى حسن من وجهة نظرى كل شخص فينا معرض لهذه الأخطاء ولكن لابد من الحذر ومراجعة البيانات قبل صدورها للمواطنين، وخصوصا فى الخطابات الهامة لا بد أن يراجع عدة مرات لكى نتفادى بعض الأخطاء الإملائية التى قد تحولنا للمساءلة والتى من خلالها يمكن أن يخسر أى أحد مكانته ولكن كان على المحافظ أن يقوم بعرض هذا الأمر على المخطئ وتحذيره أو حرمانه من عدم كتابة الخطابات مرة أخرى ولكن لا يقوم بإقالته، ولكن القرار يرجع إلى سيادة المحافظ وحده.