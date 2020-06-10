داليا سمهورى : تحدد شروط لتخفيف الدول للإجراءات الاحترازية

قالت الدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية بمنظمة الصحة العالمية ، أن عملية فتح بعض الدول للإجراءات، يتوقف علي 4 خطوات أبرزها ، قلة عدد الوفيات والإصابات ، بالإضافة الي بطء منحني الإصابة.

وأضافت سمهوري في بث مباشر لمؤتمر شرق المتوسط ، أن هناك اعتبارات أخري في عملية تخفيف القيود، أبرزها الحالات الإقتصادية لعدد من الدول ، لذلك يجب أن يكون هناك توازن بين الإقتصاد بما لا يضر الحياة الصحية للأشخاص . وأشارت إلى إن هناك مراجعة لكل التسلسلات الجينية لفيروس ” كورونا المستجد ” بعدد من الدول، ولم نلحظ حتى الآن تغيرًا أو تحورًا بالفيروس، قائلة : “عندما يحدث تحولات جينية يؤثر ذلك على مسار العمل بإنتاج اللقاحات.. دعنا نؤكد أن التحورات التي حدثت طفيفة جدا ومتعارف عليها في هذا النوع من الفيروسات، لكن لم نلحظ تحورًا بشكل مباشر في السلسلة الجينية لكورونا “