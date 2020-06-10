الخطيب يشارك في اجتماع لجنة الأندية بالاتحاد الافريقي لكرة القدم

شارك محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي، في اجتماع لجنة الأندية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والذي جرى ظهر اليوم، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة التوقيت المناسب لإقامة مباريات الدورين نصف النهائي والنهائي لدوري الأبطال والكونفدرالية، وأيضًا مكان إقامة المباريات المتبقية من المسابقتين، بعد التوقف طوال الأشهر الثلاثة الماضية، بسبب جائحة كورونا. كما ناقشت اللجنة في اجتماع اليوم كل السيناريوهات المطروحة لاستكمال المسابقتين، وهي رغبة أكيدة لدى «كاف» والقائمين عليه.. وتطرقت لجنة الأندية أيضًا إلى نظام مسابقات دوري الأبطال والكونفدرالية في الموسم الجديد، والموعد المناسب لانطلاق الأدوار الأولى من البطولتين. واستقرت اللجنة على بعض التوصيات بخصوص كل ما سبق الإشارة إليه، وسيتم رفعها إلى المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاتخاذ القرارات التي تخدم مصلحة اللعبة وتحافظ عليها فنيًّا وتسويقيًّا.