مصر تتعاقد على استراد 120 الف طن قمح روسي للشحن الشهر القادم

م تعاقدت الهيئه العامه للسلع التموينيه اليوم على استيراد شحنه قمح روسي تصل الى ١٢0 الف طن وقالت الهيئه ان الكميات المتعاقد عليها للشحن خلا الشهر القادم كانت مصر قد اعلنت عقب اقرار الموازنه العامه للدوله انها ستقوم باستيراد ما يقرب من ٨٠٠ الف طن من القمح من الخارج فىً اطار زياده معدلات المخزون الاستراتيجى للبلاد من القمح تحسبا لحدوث اضرابات فىً الاسواق العالميه بسبب تفشي وباء كورونا كما قامت مصر بالتعاقد على اكثر من ٣,٤ مليون طن قمح محلى منذ فتح باب التوريد فىً منتصف ابريل الماضى وقالت الحكومه انها تستهدف شراء ٣,٦ مليون طن من القمح المحلى الذى يصل انتاجه الى ٩ مليون طن