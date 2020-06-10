وزارة الصحة تعتمد “ماناسيام” لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد لإحتواءه علي” اللاكتوفيرين”

كشف الدكتور عبد الله جاد الله إستشاري الفارما كولجي وعلم الأدوية، عن أن وزارة الصحة إعتمدت مؤخراً مستحضر ماناسيام المسجل بالمعهد القومي للأغذية ببرتوكول العلاج الخاص بمرضي ومصابي فيروس كورونا المستجد، مشيراً أن المستحضر يحتوي علي مادة اللاكتوفيرين التي تحتوي علي البروتين الطبيعي المستخرج من اللبن السرسوب والذي له العديد من الفوائد الطبية.

وأكد جاد الله، أن اللاكتوفيرين الموجود بمستحضر الماناسيام ، له العديد من الإستخدامات الطبية علي رأسها علاج انيميا نقص الحديد وتحفيز الجهاز المناعى ومقاومة الأمراض الفيروسية والبكتيرية، بالإضافة إلي عمله علي تحسين الأداء الوظيفي العام للجسم، والوقاية من التغيرات المناخية ونزلات البرد والحد من الإصابة بها.

وكشف جاد الله، أن ماناسيام المعتمد من قبل وزارة الصحة مؤخراً ببرتوكول علاج مصابي كورونا، متاح للكبار وللأطفال، ومعتمد من قبل جهات عالمية للعلاج للمصابين بكورونا والمتعافيين أيضاً، ويعد وسيلة هامة لتقوية الجهاز المناعى لمنع الاصابة بالامراض الفيروسية وعلي رأسها فيروس كورونان لإحتواءه علي إضافات دوائية مهمة منها فيتامين C وفيتامين ب المركب وحمض الفوليك