تركيا تنقل أسلحة وذخيرة إلي غرب ليبيا بالتزامن مع وصول بعثة الأمم المتحدة!

رصدت الفرقاطة اليونانية المشاركة في عملية «إيريني» البحرية، التي ترأسها إيطاليا، سفينة شحن تركية أشتبهت في أنها “محملة بالأسلحة والذخيرة” قبالة السواحل الليبية، فيما لم تعرف جهة رسوها في موانئ غربي ليبيا.

ويذكر أن سفينة الشحن CIRKIC قد أبحرت من ميناء أسطنبول ومنه إلي ميناء حيدر باشا متجهة إلي غرب ليبيا ولم تتمكن الفرقاطة اليونانية من تتبع السفينة أو تفتيشها أو إيقافها،

كما أفادت القوات الجوية الإيطالية بأنها قامت برصد هبوط طائرات شحن عسكرية تركية في مدينة مصراتة بالتزامن مع هبوط طائرة بعثة الأمم المتحدة بالمدينة.

وكانت تقارير قد تداولت صباح اليوم الخميس، أفادت بأن 3 طائرات شحن عسكرية تركية في طريقها إلى غرب ليبيا، موضحة أن طائرتين أقلعتا من أسطنبول والثالثة من قاعدة قونيا.