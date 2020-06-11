ضبط مصنع مطهرات طبية غير مرخص بالاسكندرية وخروج 7 حالات من عزل العجمى

كتب احمد سلامة

تلقى ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية معلومات سرية تفيد بقيام المدير المسؤول عن مصنع غير مرخص لتصنيع وتعبئة المطهرات الطبية والمنظفات الصناعية بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، لحيازته كمية من المطهرات الطبية والمنظفات الصناعية بقصد احتكارها وتخزينها وحجبها عن الأسواق. تم مداهمة المصنع والقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيش المصنع عثر على 40350 لتر مطهرات طبية منظفات صناعية قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، وكذا حيازته كمية قدرها 300 كيلو جرام ملح طعام مجهول المصدر. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واحيل للنيابة العامة التي أمرت بالتحفظ على المضبوطات وحجز المدير المسؤول عن المصنع لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة. من جهة اخرى أعلنت الدكتورة ميرفت السيد مدير مستشفى العجمى النموذجى بالإسكندرية، تحويل 7 حالات جديدة متعافية من فيروس كورونا اليوم، إلى العلاج المنزلى ليرتفع عدد المحولين إلى 56 حالة، وعدد المحولين إلى المدينة الشبابية فى أبو قير لقضاء فترة النقاهة 463، وعدد حالات الشفاء 227