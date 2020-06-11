أبرز توصيات مجلس وزراء الصحة العرب لمواجهة تداعيات جائحة كورونا

عقد وزراء الصحة العرب اجتماعا افتراضيا لمجلس وزراء الصحة العرب بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية -الامانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب – برئاسة مملكة البحرين، رئيس الدورة العادية 53 لمجلس وزراء الصحة العرب، وذلك بهـــدف: التباحث حول ما تضمنه البيان الصادر بالتمرير عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بشأن التعامل مع تبعات جائحة كوفيد 19. وتعزيز التنسيق العربي في مواجهة التداعيات الصحية لأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وللحد من انتشاره.

وكذلك النظر في تقديم الدعم اللازم للدول العربية الأكثر احتياجا وخاصة الدول التي تعاني من أزمات إنسانية حسب الإمكانيات المتاحة لدى كل دولة.

سعيا إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارات الصحة في الدول العربية للتصدي لجائحة كوفيد 19 من خلال العمل معاً من أجل اتخاذ الإجراءات الملائمة لحماية الدول العربية من هذا الوباء الخطير الذي أصبح يشكل تهديدا للصحة العامة والأمن الصحي العربي المشترك بالإضافة إلى تداعياته الاقتصادية والاجتماعية.

ونظرا للتزايد المضطرد لحالات الإصابة بهذا الفيروس في عدد من الدول العربية وتعرض العديد من الأطقم الطبية ومقدمي الخدمة الصحية إلى الإصابة والوفاة، والنقص في المستلزمات والأجهزة الطبية والأسرة في ظل تزايد اعداد حالات الاصابة في بعض الدول العربية الأعضاء. وحرصا على صحة المواطن العربي التي تعد من بين أهم أولويات جامعة الدول العربية وآلية عملها المتمثلة في مجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي. ولتعزيز النظم الصحية والوقائية في قطاعات الصحة بالدول العربية بما يسهم في تطوير العمل العربي المشترك المبني على منهجية واضحة في التعامل مع هذا الوباء للنهوض بالقطاع الصحي وتطوير خدمات الرعاية الصحية. وتقديرا للجهود المتواصلة التي تقوم بها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب في تفعيل قرارات مجلس وزراء الصحة العرب.

وبعد الاطلاع على مضمون البيان الصادر بالتمرير عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بشأن كيفية مواجهة تبعات جائحة كوفيد 19 ومناقشة العناصر المتعلقة بالصحة.

وبعد الاستماع إلى مداخلات معالي السيدات والسادة وزراء الصحة العرب عن الوضع الصحي الحالي الناتج عن وباء كورونا المستجد في بلدانهم والجهود التي بذلت من أجل احتواء هذه الأزمة،

وتقدم المجلس بخالص التعازي والمواساة لكافة أسر المتوفين من جراء جائحة كوفيد 19،

وأكد مجلس وزراء الصحة العرب على ما يلي: تقديم الشكر والتقدير إلى كافة القطاعات الطبية والأطقم الطبية في المستشفيات والمؤسسات ومراكز الرعاية الصحية ، الذين يقفون في المواجهة والصفوف الأولى أمام جائحة كوفيد 19. والشكر موصول الى مختلف القطاعات الحكومية العامة والخاصة على جهودها المقدرة واسهاماتها الفاعلة في التصدي لهذه الجائحة. وأهمية تبادل المعلومات والخبرات بين وزرات الصحة في الدول العربية بالتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب وتعيين ضابط اتصال لمتابعة التواصل المباشر بخصوص مستجدات كوفيد 19 بين الدول العربية والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والاستمرار في متابعة التطورات الوبائية للمرض. وتبادل الخطط الاحترازية التي وضعتها الدول العربية لمواجهة تحديات هذا الوباء والاستفادة من خبرات الدول وتجاربها في هذا المجال.

كما اشاد المجلس بمبادرة موازنة صديقة للصحة لمواجهة كوفيد 19المقترحة من الامانة العامة – قطاع الشؤون الاجتماعية -ادارة الصحة والمساعدات الانسانية -التي اعدتها بالتعاون مع كل من المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والمكتب الاقليمي لصندوق الامم المتحدة للسكان للدول العربية والعمل على الترويج لها عبر كافة وسائل الاتصال الاجتماعي وتكليف الامانة الفنية ببلورة وتطوير هذه المبادرة الهامة لتصبح استراتيجية عربية.

كما طالب المجلس بتكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بإعداد مشروع خطة عربية موحدة للوقاية من انتشار وباء كوفيد 19 بالتعاون مع وزارات الصحة بالدول العربية والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية وعرضها على المجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها. و دارسة إمكانية إنشاء مرصد عربي لمراقبة وترصد الأمراض الوبائية المستجدة العابرة للحدود أو الناتجة عن الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية وتعزيز التنسيق بين الدول العربية للاستفادة من المختبرات المرجعية فيما بينها. وتشكيل فريق من الخبراء المتخصصين لإعداد دراسة عاجلة لاحتياجات ومتطلبات مرحلة ما بعد الجائحة بهدف تعزيز مناعة وجاهزية النظم الصحية والتعاون بين الدول الأعضاء للتعامل مع أي حدث طارئ في المستقبل، وذلك بالتنسيق مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية.

العمل علي إبراز الجهود العربية المبذولة في مجال البحث العلمي من أجل التوصل لعلاج فعال لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتعزيز التواصل بين الدول العربية الأعضاء وتبادل المعلومات والتنسيق المستمر في هذا الشأن.

و التعاون بين الدول العربية الأعضاء من أجل توفير الإمدادات الإغاثية والمستحضرات والتجهيزات الطبية وتقديمها للدول التي تحتاج إليها في أسرع وقت ممكن.

و الـتأكيد على الاستمرار في اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية لمجابهة هذا الوباء والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الشأن.

و تكليف الأمانة الفنية بدراسة احتياجات الدول العربية الأعضاء من المستلزمات الطبية