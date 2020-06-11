‎الخطيب يفتتح مقري إدارة الإعلام وشركة الأهلي للانتاج الإعلامي

الخطيب يفتتح مقري إدارة الإعلام وشركة الأهلي للانتاج الإعلامي
حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي ظهر اليوم الخميس على افتتاح مقري إدارة الإعلام وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، وذلك بعد أعمال التطوير التى تمت على مدار الشهور الماضية وتوفير كافة الاحتياجات الفنية والتقنية من الأجهزة والمعدات الحديثة للارتقاء بالملف الإعلامي وتقديم المستوى الذي يلبي طموحات اعضاء وجماهير الاهلي.
رافق الكابتن الخطيب في جولته بمقر النادي بالجزيرة كل من: محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي، وجمال جبر مدير إدارة الإعلام، وخالد مرسي، مدير مقر الجزيرة والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة ، ومحمد يوسف رئيس شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي والعديد من مديري الإدارات المختلفة بالنادي.
وشدد الكابتن الخطيب على ضرورة استغلال التقنيات والأجهزة الحديثة التى تم الاستعانة بها للارتقاء بالملف الإعلامي على كافة المستويات وتغطية الأخبار والأنشطة الرياضية بما يليق بنادي القرن.