النص الكامل لمشروع قانون النواب قبل مناقشته بالبرلمان

يناقش مجلس النواب تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب سلامة الرقيعي، مصطفى كمال الدين حسين، عبد المنعم العليمي، محمد عبد الغني وآخرون (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) وثلاثة اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب محمد عطا سليم، ود.عفيفي كامل، وأكمل قُرطام في ذات الموضوع..

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قانون مجلس النواب0