نص قانون مجلس الشيوخ قبل مناقشته بالجلسة العامة

يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة المقرر عقدها الأحد المقبل برئاسة الدكتور علي عبد العال، تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: عبدالمنعم العليمي، سلامة الرقيعي، وشريف نادي، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، في ذات الموضوع. ويتشكل مجلس الشيوخ في ضوء المقترح من 300 عضوا منهم 100 بالإنتخاب بنظام القائمة المغلقة و100 عضواً بنظام الفردي و100 عضواً يعينهم رئيس الجمهورية وذلك إعمالا للنصوص الدستورية.

*قانون مجلس الشيوخ على هذا الرابط:

قانون مجلس الشيوخ0