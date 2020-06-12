المنوفية : توريد 134 الف و648 طن قمح حتي الآن وتنفيذ 405 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

كتب عادل شحتينو

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تنفيذ إزالات فورية لعدد 29 قرار تعدى على الأراضى الزراعية بمركز ومدينة قويسنا علي مساحة 1200 متر مربع طريق طنطا – شبين الكوم وقويسنا ، وكذا إزالة فورية بناحية الماي علي مساحة 72 متر مربع وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم حفاظاً على الرقعة الزراعية ، مؤكداً علي إستمرار تنفيذ حملات الإزالة بجميع قري ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية من أجل الحفاظ علي الرقعة الزراعية وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة ومعاقبة المخالفين . هذا وقد أوضح المحافظ أن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات 405 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة ، حيث تم تنفيذ 285 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 11 فدان و 11 قيراط ، وتنفيذ 87 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بناء بمساحة 1015 متر مربع تقريباً و 33 حالة تعدى على أراضى زراعية أملاك دولة بإجمالى مساحة 42 فدان و 17 قيراط و 18 سهم وذلك خلال الفترة من 25 مارس الماضي وحتى أمس الخميس . وفي ضوء توجيهات محافظ المنوفية بتسهيل كافة الإجراءات اللازمة أثناء إستلام الأقماح الجديدة بالشون والصوامع بنطاق المحافظة ، أشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح لهذا العام بلغ 134 الف و 648 طن قمح وذلك منذ بداية موسم الحصاد وسط إجراءات إحترازية ووقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا ، موضحا أن ما تم توريده أمس الخميس 212 طن قمح تقريباً . هذا وقد شدد محافظ المنوفية بضرورة تذليل كافة العقبات التي تعوق عمليات التوريد حفاظاً على المحصول بإعتباره من المحاصيل الإستراتيجية الهامة ، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم.