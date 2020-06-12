بروتوكولات تعاون مع معامل التحاليل ومراكز الأشعة

وقعت غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بروتوكولات تعاون مع مجموعة من معامل التحاليل ومراكز الأشعة، لدعم أعضاء الجمعية للغرفة من تجار وصناع ومؤدي خدمات فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن غرفة الجيزة منذ بدأت أزمة فيروس كورونا شكلت غرفة عمليات مستمرة فى عملها على مدار الساعة، لتوفير كافة أنواع الدعم اللازم لمنتسبي الغرفة بما يضمن استقرار الشارع التجاري فى تلك الأزمة الصعبة، ووجد مجلس إدارة الغرفة ضرورة توسيع دائرة مشروع الرعاية الصحية الذي تنفذه الغرفة من خلال تقديم خصومات مباشرة للتجار لإجراء الإشاعات والتحاليل بتخفيضات كبيرة.

أشار “رئيس الغرفة”، إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع معامل “ألفا لاب” لإجراء تحاليل (S.GPT) و(CRP) لمنتسبي الغرفة بنسبة خصم تصل إلى 80% بحيث يسدد التاجر مبلغ 180 جنيهاً نظير إجراء التحليل الواحد على أن تتحمل الغرفة التجارية سداد نسبة 50% من القيمة المدفوعة من قبل التجار، علماً بأن سعر التحليل الواحد للجمهور 850 جنيهاً، موضحاً أنه تم الإتفاق كذلك على منح نسب خصم مابين 25 و 50% على أية تحاليل أخرى لأعضاء الغرفة التجارية وأسرهم والعاملين لديهم بموجب تقديم كارنية الغرفة التجارية بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي.

أضاف “ناصر”، أنه تم كذلك توقيع بروتوكول تعاون مع مراكز الجيزة للأشعة لإجراء إشعة (CT CHEST) المقطعية على الصدر والخاصة بفحوصات فيروس كورونا بنسبة خصم 45% بحيث يسدد التاجر مبلغ 500 جنيه نظير إجراء الإشعة على أن تتحمل الغرفة نسبة 50% من القيمة المدفوعة علماً بأن تكلفة إجراء الإشعة 900 جنيهاً للجمهور