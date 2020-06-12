مركز بحوث الصحراء ينجح فى أقلمة البانيكم المتحمل لملوحة التربة والمياه بالصحراء الغربية

فى إطار توجيهات السيد القصير – وزير الزراعة واستصلاح الاراضى بضرورة دعم المزارعين ومربو الحيوانات من خلال تطبيق النماذج التطبيقية الناجحة فى مجال انتاج الاعلاف الخضراء تحت الظروف البيئية الهامشية .

أكد د نعيم مصلحى – رئيس مركز بحوث الصحراء توصل الباحثين بمركز البحوث التطبيقية والتابع لمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بمركز بحوث الصحراء الى أقلمة نوع من نبات البانيكم المعمر لتحمل الملوحة سواء كانت فى التربة أو مياه الرى من خلال اطلاق برنامج لنشر البانيكم لإنتاج الاعلاف تحت ظروف الملوحة وذلك للوصول الى حزمة توصيات فنية قابلة للتطبيق على ارض الواقع والتى تخدم مناطق التوسع الافقى التى تتصف بمياه جوفية عالية الملوحة مثل منطقة المغرة بجنوب العلمين بمحافظة مطروح وسيوه والتى تساهم فى تنمية الثروة الحيوانية بتلك المناطق .

وفى هذا الاطار فقد أوضح المهندس/ محمود عيد – مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح والتابع لمركز بحوث الصحراء بأن فريق العمل بالمركز قد توصل الى بعض الممارسات الجيدة لأقلمة نباتات البانيكم المعمر لتحمل الملوحة حتى 8000-10000 جزء فى المليون وقد تم تنفيذ 22 حقل ارشادى بمطروح بالاضافة الى حقول ارشادية بسيوه فى حقول المزارعين والوصول الى نسبة عالية من التبنى لهذا المحصول .

كما اشار السيد المهندس/ عبدالحميد اسرافيل – مدير وحدة المراعى بمركز التنمية المستدامة بمطروح والقائم على تنفيذ البرنامج إنه تم التوصل ايضاً الى طريقة مثلى لإنتاج شتلات من البانيكم لتكون امهات تساعد المزارعين على سهولة الاكثار المحلى بحقولهم والتوسع فى زراعة الاعلاف الخضراء بهدف الاستغلال الامثل للمياه ذات الملوحة العالية والاراضى المتأثرة بالاملاح فى انتاج العلف وتنمية الثروة الحيوانية ، وهذا يطبق لأول مرة بمناطق المراعى المتدهورة فى محافظة مطروح .