لإهمال المسئولين :حرمان مائة فدان من مياه الرى بالشرقية

كتب محمد يعقوب

أكد حسام احمد الفلكى عضو الجبهة الوطنية لمكافحة الفساد بمحافظة الشرقية حرمان حوالي مائة فدان على ترعة السواحل والصبابة بالزقازيق من أجود أنواع الأراضي الخصبة من الري بسبب وجود انسداد في ماسورة نقل المياه من ترعة الوادي إلى ترعة السواحل والتي تمر اسفل خط السكة الحديد وتحتاج إلى بريمة لإزالة الانسداد حتى تصل المياه إلى الأراضي التي اصبحت تعاني من ندرة المياة. و قد تعدد شكاوي المواطنون لكافة الجهات المعنية ولم يتحرك أحد ساكنا حتى الآن مشيرا الى حالة اليأس التى انتابتهم بسب اهمال المسؤولين الذى سبب أضرار على المواطنين أصحاب تلك الأراضى.

و أكد الفلكي أن هذا التوجه الضالع فى الاهمال يعمل فى اتجاه متصادم مع جهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى يعمل ليل نهار من اجل دفع عجلة التنمية وعلى راسها التنمية الزراعية. وطالب الفلكى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بضرورة التدخل وارسال من يثق فيهم لزيارة الوضع على الطبيعة حتى يقف على حجم المأساة.