غلق مركز علاجي بالأقصر بعد اصابة صاحبه بفيروس كورونا

كتب أسامة شمس الدين

قرر محافظ الأقصر غلق مركز علاجي مملوك لطبيب مخ واعصاب، بعد تلقيه ما يفيد بأن صاحب المركز كان مصاب بفيروس كرونا وقام بالهروب من أحد مراكز العزل بالمحافظة و قام بفتح المركز لاستقبال الحالات. وقالت د،نهال مصطفي مدير العلاج الحر انها قادت حمله بالتنسيق مع مديريه أمن الاقصر ليتم غلق المركز, كما تم القاء القبض على الطبيب وإعادته إلى أحد المراكز العلاجيه لاستكمال علاجه من الوباء، وعلى ضوء ذالك اشتعلت مراكز التواصل الاجتماعي بخصوص تلك الواقعه وقال بعض النشطاء أن هناك الكثير من المراكز العلاجية التي تفتقر إلى تطبيق شروط السلامه وأنها من الممكن أن تكون قد أصابت الكثير من الحالات كما طالب البعض بغلق مستشفي حميات الاقصر بناحية الحبيل لأن بها 4،أطباء تبين انهم اصيبو بالمرض ، ومن جانبه قال محمد صالح أن أغلب المراكز العلاجيه تفتقر إلى العديد من الإمكانيات المطلوبه للعلاج.

و صرح محرم دكروني امين تنظيم حزب التجمع بالأقصر مديري الصحه بالتراخي فى متابعة المستشفيات و هو ما أدي لتفاقم انتشار الوباء بشكل خطير, وأضاف أن هناك معامل ومراكز للأشعة مملوكة لرجال أعمال لا تخضع للرقابه اللازمه.