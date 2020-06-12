تركيا تنتقد “تويتر” بعد غلق حسابات لجان أردوغان الاليكترونية

. انتقدت تركيا شبكة التواصل الاجتماعى تويتر اليوم الجمعة لغلقها أكثر من 7000 حساب يدعم الرئيس طيب أردوغان ، و قالت إن تويتر يشوه الحكومة ويحاول إعادة تصميم السياسة التركية.

وقالت تويتر إنها ستغلق 7340 حسابًا من شبكة تستخدم للتضخيم السياسي من قبل حزب أردوغان العدالة والتنمية تم الكشف عنها عنها في أوائل عام 2020 ، وقالت إنها وقال فاهرتين ألتون ، مدير الاتصالات في تركيا ، في بيان مكتوب: ” مرة أخرى “أظهر تويتر”أنه ليس مجرد شركة للتواصل الاجتماعي ، بل آلة دعاية لها ميول سياسية وأيديولوجية معينة”. وكذب ادعاءات تويتر حول وهمية الحسابات وأستخدامها لدعم أردوغان وحزبه.

وقال وقال إن الوثائق التي استشهد بها لدعم قرار تويتر غير علمية ومنحازة وذات دوافع سياسية، وأنه من الشائن الإشارة إلى تقرير من أفراد “يروجون لوجهات نظرهم الأيديولوجية وأشارت رويترز أن التقرير الذي تحدث عنه ألتون تشير هو تقرير أعده مرصد ستانفورد للإنترنت ، والذي شارك فيه تويتر معلوماته ،

وتضمن التقرير إن الشبكة تلك نشرت حوالي 37 مليون تغريدة ، للترويج لحزب العدالة والتنمية وانتقاد أحزاب المعارضة الرئيسية في تركيا. وتضمن تصريح التون تهديدات بغلق تويتر في تركيا حيث قال”ونود أن نذكر (تويتر) بالمصير النهائي لعدد من المنظمات التي حاولت اتخاذ خطوات مماثلة في الماضي”. فقد حجبت تركيا موسوعة ويكيبيديا على الإنترنت في أبريل 2017 بسبب اتهامات تركيا بأن الموسوعة على صلات مع منظمات إرهابية ولم يتم رفع الحجب إلا في يناير هذا العام بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية التركية.