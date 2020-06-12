“الجنائية الدولية” تصف العقوبات الأمريكية بالتهديد والاكره

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بيان بشان الإجراءات الأمريكية الاخيره ووصفت فيه العقوبات الأمريكية بالتهديد والاكراه واعربت المحكمة في بداية البيان أسفها الشديد إزاء الإعلان عن المزيد من التهديدات والإجراءات القسرية ، بما في ذلك التدابير المالية ،ضد المحكمة ومسؤوليها ، والتي صدرت في وقت سابق اليوم من قبل حكومة الولايات المتحدة.

ووصفت الهجوم الأمريكي علي المحكمة بأنه تصعيداً ومحاولة غير مقبولة للتدخل في سيادة القانون والإجراءات القضائية للمحكمة.

وان الإعلان عن تهديدات اليوم يهدف الي التأثير على تصرفات مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية في سياق التحقيقات المستقلة والموضوعية للمحكمة والإجراءات القضائية المحايدة.

وقالت إن الهجوم على المحكمة الجنائية الدولية هو اعتداءً على مصالح ضحايا الجرائم الفظيعة ، الذين تمثل المحكمة بالنسبة لكثير منها الأمل الأخير في تحقيق العدالة.

واكدت المحكمة الجنائية الدولية انها تقف بحزم الي جانب موظفيها ومسؤوليها ، وتظل ثابتة في التزامها بالاضطلاع ، باستقلالية ونزاهة ، بالولاية التي منحها لها نظام روما الأساسي والدول الأطراف فيه.

وانه بينما تواصل المحكمة الوفاء بمسؤولياتها المنوطة بها ، فإنها تعتمد على الدعم والتعاون القوي من الدول الأطراف .