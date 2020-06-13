مهرجان ” سلا” المغربى بـ ” مسرح الشباب” بالاذاعة اليوم

يعقد برنامج” مسرح الشباب” ، فى حلقته “اليوم”، على اثير شبكة صوت العرب ، عددا من اللقاءات ، حيث يجرى حوارا مع الناقد المسرحى محمد الروبى ، والذى يتحدث عن المواهب الشابة وتجربته معهم، ويليه لقاء مع الفنان اليمني صدام العدله ويدور عن فنون الأرجوز المقدمة للطفل في فترة الحظر، وينهى البرنامج الحلقة بلقاء اخر مع الناقدة المغربية بشرى عمور حول مهرجان سلا المسرحي المقدم أون لاين ،البرنامج يذاع فى الخامسه مساء، من اعداد وتقديم غادة كمال ووائل الدمنهورى.