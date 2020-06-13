خطة البرامج كاملة لـ” صوت العرب”.. اليوم

تذيع شبكة ” صوت العرب” مجموعة متنوعة من البرامج والفقرات ،عبر اثيرها خلال ” اليوم”، بداية من “عيش أفلامك”، فى الساعه 1.45صباحا ، إعداد وتقديم سوزى ثروت ، ويستضيف البرنامج الكاتب الصحفي أحمد عادل صحفي بجريدة الرأي يتحدث عن فيلم كراكون في الشارع بطولة عادل إمام ويسرا، وباقة من الفنانين ويتحدث عن رأيه في أدوار الفنانين والقصة والإخراج والموسيقى التصويرية ، ويليه برنامج “أشعارعلى الأوتار”، فى تمام الثانية عشر ، من إعداد وتقديم احمد مبدي ، وضيفه الموسيقار والمطرب الكبير صفوان بهلوان والناقد الفني دكتور أشرف عبد الرحمن والحديث عن قصيدة” مضناك ” من أشعار أمير الشعراء أحمد شوقي والحان وغناء محمد عبد الوهاب حول الألحان والجماليات في القصيدة، ثم يتبعه برنامج ” اصل الحكاية”، فى الساعة السابعة مساء من إعداد وتقديم هاله رضا ، ولقاء مع هاني حميد مرشد سياحي ، ويتحدث عن أصل الحكاية لبعض الكلمات أو الأقوال التي نرددها ولكل منها أصل وحكاية وحكاية اليوم عن “اللي بني مصر كان في الأصل حلواني “، وفى منتصف الليل يذاع برنامج “أسرتي”، من إعداد وتقديم منال ماجد ،وناجي غريب ، وتستضيف الحلقة أمل عيسى مدربة اليوجا والتأمل حول فوائد تدريبات اليوجا والتأمل لرفع مناعة الجسم ، ويختتم اليوم ببرنامج “نقوش على جدار الوطن”، إعداد وتقديم دكتورة منال العارف ، ويستضيف البرنامج أ.د” محمد حمزة”، أستاذ الآثار والحضارة الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة ،وحوار حول بصماته التي تنوعت بين كتب وأبحاث وموسوعات وسلاسل خاصة بالحضارة الإسلامية والعربية وتصحيح بعض الأخطاء الشائعة تاريخيا ودور المرأة المصرية والعربية تاريخيا وبخاصة في مصر وكذلك المملكة العربية السعودية التي عمل فيها لسنوات .