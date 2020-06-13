خبراء “مصر تستطيع” يجيبون على كافة أسئلة المواطنين حول كورونا 

ينظم موقع “Egyptian Streets – شوارع مصرية” ندوة بعنوان “كوفيد 19 – اللقاحات والاختبارات والاقتصاد العالمي: الملف المصري”، يحاضر بها كل من الدكتور أشرف الفقي استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة بمؤسسة “آي إم إس” بالولايات المتحدة الأمريكية، وزميل سابق بهيئة سلامة الدواء الأمريكية، والدكتور أحمد رستم خبير أول شئون التمويل والقطاع المالي في البنك الدولي بقطاع خبراء التمويل والأسواق لمنطقة جنوب آسيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ويدير الندوة محمد خيرت مؤسس موقع “Egyptian Streets”.

تُبث الندوة اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، عبر الصفحة الرسمية لـ”Egyptian Streets” بالفيسبوك، عبر اللينك: https://www.facebook.com/ EgyptianStreets/

يذكر أن كل من الدكتور أشرف الفقي استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور أحمد رستم أحمد رستم خبير أول شئون التمويل والقطاع المالي في البنك الدولي بقطاع خبراء التمويل والأسواق لمنطقة جنوب أسيا، هم أحد الخبراء المصريين بالخارج المشاركين في سلسلة مؤتمرات “مصر تستطيع”، والتي تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للعلماء والخبراء المصريين المقيمين بالخارج للاستفادة من خبراتهم وإشراكهم في مجالات التنمية التي تتم على أرض مصر.

كما يعد محمد خيرت أحد أبناء الجيل الثاني والثالث للمصريين بالخارج المقيم بأستراليا، وأحد المشاركين في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ والذي استعرض فيه التواصل مع شباب المصريين بالخارج وتفاصيل موقع “Egyptian Streets” الذي دشنه عام ٢٠١٣ بأستراليا، لطرح القضايا التي تهم الشباب ومواجهة التحديات التي تعترضه.