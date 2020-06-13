النقل” : رحلات بحرية لنقل المصريين العائدين من السعودية 

فى إطار توجيهات الفريق مهندس ” كامل الوزير” وزير النقل, باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتسهيل عودة المصريين العائدين بالمملكة العربية السعودية تم التنسيق بين شركة القاهرة للعبارات والهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر والجهات المعنية بالمجتمع المينائى لتنفيذ توجيهات وزير النقل والبدء فى تسيير عدد من الرحلات البحرية لنقل المصريين من ميناء ضبا السعودى الى ميناء سفاجا البحرى .

جاء ذلك بعد توقف حركة الركاب بين الجانبين المصري والسعودي, نظرا للإجراءات الاحترازية التي يتبعها الجانبين للوقاية من انتشار فيروس كورونا حيث غادرت ميناء سفاجا صباح اليوم العبارة القاهرة متجهة الى مينا ضبا ووجه الفريق مهندس كامل الوزير قيادات الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بضرورة الالتزام بتعليمات الدولة بخصوص معايير الحجر الصحى وضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية حيال تعقيم الركاب والأمتعة والسيارات .

وفى هذا الصدد ، تم عقد اجتماع مع اعضاء المجتمع المينائى بميناء سفاجا البحرى لبحث اجراءات استقبال العائدين وسرعة إنهاء اجراءات الجوازات والاجراءات الجمركية ومرور العائدين من خلال بوابة تعقيم الأفراد بالميناء ونقل الحالات الايجابية بسيارات مجهزة لاماكن العزل المخصصة من وزارة الصحة وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بتعقيم العبارة وتجهيزها للرحلة القادمة .