المنوفية: تحرير 297 محضر تموينى وسحب 804 رخصة قيادة لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الطبية

كتب عادل شحتينو

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تحرير 297 محضر تمويني ضمن الحملات اليومية التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية لتشديد الإحكام وضبط الأسعار والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية والعامة ومستودعات البترول حفاظاً على حقوق المواطنين فى ظل إنتشار فيروس كورونا ، مشيراً إلى أنه تم تحرير 90 محضر جنح أمن دولة طوارىء ضد المخالفين من التجار وبعض متعهدى شركات السجائر لمخالفتهم القانون والبيع أزيد من السعر الرسمى والإمتناع عن البيع والتجميع لإعادة بيعها بالسوق السوداء . حيث أوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية إستمرار الحملات التفتيشية تنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية لمنع التلاعب فى الأسعار ومعاقبة المخالفين ، موضحاً بأن الحملات اليومية أسفرت عن تحرير 297 محضر خلال يومى الخميس والجمعة من الأسبوع الماضى تنوعت ما بين تحرير 105 محضر مخالفات مخابز و192 محضر مخالفات أسواق . هذا وقد تم تحرير عدد 2 محضر جنح ضد أصاحب مخابز بلدى بناحية بقويسنا للتصرف فى كمية قدرها (52) شيكارة دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية زنة الشيكارة 50 كجم لإعادة بيعها بالسوق السوداء بهدف التربح، وكذا تحرير محضر جنح ضد مسئول مخزن ببركة السبع لحيازته 600 كجم سكر ناقص الوزن . وفى إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن إرتداء السائقين والركاب الكمامات الطبية للحد من إنتشار الفيروس ، كشف أبو ليمون محافظ المنوفية عن سحب (49) رخصة قيادة لسائقي السيارات وذلك أمس الجمعة بإجمالى (804) رخصة قيادة بكافة الطرق بنطاق المحافظة منذ بدء تنفيذ القرارات التى اتخذها الدولة لمواجهة الفيروس ، مؤكداً على إستمرار تكثيف الحملات المرورية بمختلف الطرق للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتطبيق القانون على المخالفين حفاظاً على صحتهم وحمايتهم من الإصابة بالفيروس .