انتخابات هيئة مكتب نقابة المهندسين بأسيوط :”تغيان” أميناً.. و”أبو العيون” يفوز بالصندوق

كتب: سويفى رشدى

أسفرت انتخابات هيئة مكتب نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، عن فوز المهندس حمادة تغيان حسين، بمنصب أمين عام النقابة الفرعية، كما فاز بمنصب أمين الصندوق، المهندس أبو العيون عرفات توني حمدان. وبدأ المهندس عبد الحكيم عليان عبد العليم نقيب مهندسي أسيوط، جلسة المجلس الأولى والتي نظمت بنادي النقابة بدلًا من قاعة الاجتماعات، بالوقوف دقيقًا حدادًا على شهداء الوطن والمهندسين ضحايا فيروس كورونا، ومقدمًا التهنئة للمهندسين الذين حالفهم التوفيق بالفوز فى انتخابات التجديد النصفي، ومتمنيًا الصحة والعافية لأعضاء المجلس السابقون، مشيدًا بجهودهم البارزة خلال فترة وجودهم بالنقابة، ومتمنيًا المزيد من التوفيق والرقي والنهوض بالنقابة بانضمام أعضاء مجلس الإدارة الجدد، مشددًا على اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية المكثفة وإنهاء عمليات التطهير والتعقيم قبيل وبعد الاجتماع.