محافظ أسيوط يعلن استمرار متابعة المشروعات والسكرتير المساعد يترأس حملة للمرور على وحدة الانقاذ السريع والمواقف

كتب: سويفى رشدى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ان حملات متابعة المشروعات التنموية والانتاجية بالمحافظة مستمرة وبصورة مفاجئة للوقوف على سير العمل والتأكيد على الالتزام بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بجميع المشروعات مع التشديد على رفع كافة الاشغالات والمخالفات من الشوارع والميادين وتكثيف الحملات اليومية لرش وتطهير جميع الاماكن والقرى التى تظهر بها حالات اصابة بفيروس كورونا فضلا عن حملات التطهير لجميع الشوارع والميادين والمصالح ومكاتب البريد وافرع البنك الزراعى المصرى بجميع المراكز وبالاستعانة بمعدات وفرق التطهير بشركة مياه الشرب والصرف الصحى و معدات وحدة الانقاذ السريع بالمحافظة وسيارات الكنس الالى بناءاً على توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”. حيث ترأس المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد حملة مكبرة اليوم السبت لتفقد مشروع وحدة الانقاذ السريع للوقوف على سير العمل وانتظامه والالتزام بالاجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير والتأكيد على ارتداء الكمامات للعاملين والمترددين على تلك الاماكن ، كما تفقد بعض مواقف المراكز بمدينة اسيوط للوقوف على تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية واعمال التطهير فضلا عن التأكد من التزام السائقين والمواطنين بارتداء الكمامات بوسائل النقل المختلفة حفاظاً على صحتهم رافقه خلالها صلاح عامر مدير ادارة المواقف بالمحافظة . وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين تجنب النزول والبقاء في المنازل قدر الامكان ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس والحد من انتشاره وذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيرا الى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالاضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.