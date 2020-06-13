أشرف صبحي يتابع الأعمال الإنشائية بمدينة الشباب والرياضة بالأسمرات

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم السبت، بتفقد مشروع إنشاء مدينة الشباب والرياضة بالأسمرات، ومشروع إنشاء مركز شباب أهالينا بحي السلام لمعاينة الأعمال الإنشائية التى تم الانتهاء منها، ومدي استعدادهما للتشغيل والافتتاح الفترة المقبلة.

وشملت جولة الوزير داخل مدينة الشباب والرياضة بالأسمرات منطقة ملاعب كرة القدم بالأبعاد القانونية، والملاعب الخماسية، والملاعب المتعددة الأغراض، وحمام السباحة الأولمبي وحمام السباحة التدريبي وحمام سباحة الأطفال، والمبني الاجتماعي، وصالة الجيم، ويتم إنشاء المدينة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وصندوق تحيا مصر.

فيما تضمنت الجولة التفقدية لوزير الشباب والرياضة بمركز شباب أهالينا المبني الإدارى، وحمام السباحة، والملاعب، وحديقة أطفال، والمحال التجارية.

وأثني وزير الشباب والرياضة على مستوى الإنشاءات المتنوعة بمدينة الشباب والرياضة بالأسمرات ومركز شباب أهالينا واللذان يأتى إنشاؤها فى إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بتنمية وتطوير المناطق العشوائية والأكثر احتياجاً والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بها.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تمضي قدماً فى ملف تطوير المنشآت الشبابية والرياضية فى جميع محافظات الجمهورية لإتاحة فرصة ممارسة النشء والشباب لمختلف الأنشطة بها، والعمل على نشر ثقافة ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة تحقيقاً لأحد المحاور الرئيسية من استراتيجية وزارة الشباب والرياضة.