كارتيرون يمدد عقده مع الزمالك موسم جديد

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في تمديد عقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم جديد مع الفريق. ونجح كارتيرون في قيادة الزمالك للفوز ببطولتي السوبر الإفريقي والمحلي وقدم معه الفريق آداء طيب خلال الفترة الأخيرة. وكان أمير مرتضى المشرف العام على الكرة قد نجح في الاتفاق مع المدير الفني على تفاصيل تمديد العقد. وقام المدرب الفرنسي بالتوقيع على العقود الجديدة بحضور أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة النادي وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى عضوا مجلس إدارة النادى و فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق ويحيى على وكيل المدرب، ليتم الانتهاء من التجديد للمدرب الفرنسى بصورة رسمية ليستمر فى قيادة الفريق في الموسم المقبل.