كارتيرون يمدد عقده مع الزمالك موسم جديد
نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في تمديد عقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم جديد مع الفريق. ونجح كارتيرون في قيادة الزمالك للفوز ببطولتي السوبر الإفريقي والمحلي وقدم معه الفريق آداء طيب خلال الفترة الأخيرة. وكان أمير مرتضى المشرف العام على الكرة قد نجح في الاتفاق مع المدير الفني على تفاصيل تمديد العقد. وقام المدرب الفرنسي بالتوقيع على العقود الجديدة بحضور أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة النادي وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى عضوا مجلس إدارة النادى و فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق ويحيى على وكيل المدرب، ليتم الانتهاء من التجديد للمدرب الفرنسى بصورة رسمية ليستمر فى قيادة الفريق في الموسم المقبل.