المنشآت الصحية بالإسماعيلية تتحول لمصدر للعدوى بكورونا

*الإسماعيلية من أيمن جلال :

آثار بث فيديو لفتاة في العقد الثاني من العمر من داخل طوراي المستشفى العام بالإسماعيلية جدلا شديد على مواقع التواصل حيث ناشدت الفتاة المسئولين للتدخل لأنها موجودة داخل طواري المستشفى العام منذ يومين وتعاني من أعراض الاشتباه باصابتها بفيروس كورونا والي الان لم يتم التعامل معها طبيا وان حالتها الصحية تتدهور .

ويأتي ذلك في نفس التوقيت الذي يتم توجية اتهامات لوكيل وزراة الصحة بالإسماعيلية بانة يتخذ قررات عشوائية غير مدروسة تزيد من تفاقم الأوضاع الصحية المتدنيه بالمحافظة في ظل صمت غريب من رأس القيادة التنفيذية المتمثلة في محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة ومن ضمن هذة القرارت تحويل مبنى للعزل لمصابي فيروس كورونا بالمستشفى العام التي تقع داخل الكتلة السكنية ويتردد عليها مئات المواطنين يوميا .

وفي نفس الوقت يتم يتم استبعاد مستشفى ابوخليفة التي تقع على الطريق السريع الذي يربط الإسماعيلية مع بورسعيد وكانت مخصصة للعزل المصابين يتم تحويلها الان لمستشفى طواري كما كانت في ظل ارتفاع أعداد المصابين وعلى جانب آخر استنكر المستفيدين من التأمين الصحي الأوضاع التي يتعرضون لها الآن بعد غلق مبنى التأمين الصحي الرئيسي وتحويلهم على وحدات فرعية مثل مستشفى الطلبة أو وحدة المشير مما أدى لتكدس المنتفعين من كبار السن مع عدم وجود أي إجراءات احترازية مما يحول الأماكن هذة مصدر لانتشار الفيروس وليس الوقاية منة وقد ناشدتا المسئولين ولا نجد من يستمع شكوانا وعلى صعيد آخر دشن عدد من أبناء الإسماعيلية حملة للمطالبة بإقالة وكيل وزراة الصحة سعيد السعقان وذلك لتراجع الأوضاع الصحية بالمحافظة.