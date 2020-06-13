المنوفية : دعم القطاع الطبي ب 100 مليون جنيه وتحويل مستشفيات التكامل للعزل الصحى

كتب عادل شحتينو

صرح اللواء ابراهيم احمد ابو ليمون محافظ المنوفية عن دعم القطاع الطبي بالمحافظة بمبلغ 100 مليون جنيه لشراء أجهزة طبية ومستلزمات لمواجهة أزمة كورونا والتخفيف من ألام المواطنين وتقديم خدمة طبية جيدة لمواطني المحافظة من خلال مبادرة البنك المركزي المصري لدعم أجهزة الدولة في كافة القطاعات لمواجهة فيروس كورونا ، يأتي هذا في اطار سعي محافظ المنوفية الدؤوب للحصول علي دعم مالي في سابقة لم تحدث من قبل للمساهمة في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات وعلي رأسها القطاع الصحي ، جاء ذلك خلال اجتماعه باللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بحضور نائب المحافظ والسكرتير العام ووكيل وزارة الصحة ووكيل مديرية الصحة ومدير عام التموين الطبي والمشتريات بالمديرية . حيث تم إستعراض احتياجات المستشفيات الضرورية بنطاق المحافظة وتم الاتفاق علي دعم المنظومة بعدد( 4 ) جهاز اشعة مقطعية وعدد (500) أسرة عادية وعدد ( 40 ) جهاز تنفس صناعي وعدد (2) جهاز c-RM وعدد ( 6 ) أجهزة موجات صوتية وعدد (60) أسرة عناية وعدد (200 ) مونيتور وعدد ( 5 ) اجهزة اشعة عادية متنقلة وكذا شراء كافة المستلزمات الطبية والوقائية لتوفير مخزون استراتيجي بكافة المستشفيات بنطاق المحافظة في حدود 10 مليون جنيه . هذا وقد أكد محافظ المنوفية على أنه سيتم دعم مستشفيات التكامل بعدد من الأسرة والتى من المقرر تخصيصها كمستشفيات عزل لحالات الإشتباه بكورونا على النحو التالى ( مستشفى ميت سراج بقويسنا – الخطاطبة البلد بالسادات – العراقية بالشهداء – كفر الخضرة بالباجور – شنشور وشطانوف بأشمون- شنتا الحجر ببركة السبع – تتا بمنوف – زاوية بمم بتلا – البتانون بشبين الكوم )وذلك لضمان تغطية الخدمة الطبية لمصابى كورونا. فى نهاية الإجتماع استعرض وكيل وزارة الصحة الموقف الحالى لفيروس كورونا وعدد الأسرة المشغولة والمتاحة بالمستشفيات، مشيراً إلى المتابعة المستمرة لأسر العزل المنزلى ، كما أكد على تقديم العلاج اللازم وأوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم ، هذا وقد شدد محافظ المنوفية على ضرورة متابعة حالات أسر العزل المنزلى والمخالطين و إعداد تقرير يومى بحالتهم الصحية والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية فى التعامل مع الحالات المصابة والمشتبه بها بالفيروس.