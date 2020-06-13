الكنيسة توجه الشكر للهيئة الوطنية للصحافة

وجهت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الشكر للهيئة الوطنية للصحافة، وذلك للخطوات الحازمة والسريعة التي اتخذتها، تعاملًا مع المعالجة الصحفية غير المنضبطة المنشورة في مجلة روز اليوسف (عدد السبت ١٣ يونيو ٢٠٢٠)، مع تحويل رئيس تحرير المجلة للتحقيق، وتغيير غلاف العدد الذي يحمل الإساءة.

وقالت الكنيسة في بيان لها؛ تأمل الكنيسة في المستقبل مزيدًا من الانتباه والانضباط المهني والمعالجة الحكيمة في التعامل مع الأخبار الكنسية حفاظًا على التماسك الاجتماعي والمصالح العليا للدولة المصرية التي تحتاج منا جميعًا التضامن والتآخي والدفاع المخلص عنها.

واختتمت؛ تصلي الكنيسة من أجل مصر وأمنها وسلامها وخروجها من كل المصاعب والمخاطر التي تحيط بها.