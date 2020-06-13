مواعيد التشغيل اليومي الجديدة لمترو الأنفاق

أعلنت وزارة النقل في بيان صادر عنها اليوم مواعيد تشغيل قطارات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة بدءا من غد الأحد الموافق 14 يونيو بالتزامن مع المواعيد الجديدة للحظر التي أعلنتها اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء (من الثامنة مساءً حتى الرابعة من صباح اليوم التالي ،حيث أشار البيان إلى استمرار العمل بنفس مواعيد مترو الأنفاق المعلن عنها خلال فترة الحظر الأخيرة حيث يبدأ التشغيل اليومي من الساعة 5.15 صباحا من المحطات الابتدائية على أن يكون موعد قيام أخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 19.15 مساء، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 19.30 مساءً ، ويكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 19.30 مساءً كما سيكون مواعيد أخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 19.15 مساءا ومن العتبة 19.45 مساءا ..

وأشار بيان وزارة النقل أن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وجه قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بالدفع بقطارات إضافية وتقليل زمن التقاطر في حالة وجود أي كثافات من الركاب ومتابعة التزام الركاب بالإلتزام بالوقوف في علامات التباعد التي نفذتها شركة المترو أمام شبابيك التذاكر حفاظا على سلامة وصحة الركاب وبث رسائل اذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس وضرورة ارتداء الكمامات خلال استقلال المترو بالاضافة الى استمرار أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكافة المحطات والقطارات واستمرار التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الزام المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل النقل الجماعي ومنها مترو الأنفاق وذلك حفاظا على سلامة وصحة الركاب