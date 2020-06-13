” السكة الحديد ” :تشغيل ٦ قطارات اضافية بالوجه البحري وتعديل مواعيد ٣٦ قطار بالوجهين تزامنا مع حظر التجوال

أعلنت وزارة النقل في بيان لها اليوم أنه بناء علي توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بتعديل مواعيد جداول تشغيل قطارات السكك الحديدية بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بتعديل مواعيد الحظر لتبدأ من الساعه الثامنة مساءً حتي الرابعة صباحًا وذلك بدءً من الأحد ١٤ يونيه ٢٠٢٠.

فقد قامت هيئة السكة الحديد بتعديل جداول القطارات علي الوجهين القبلي والبحري حيث سيتم تشغيل عدد ٦ قطارات اضافية وهي قطاري ٤٩٢/٤٨٧ طنطا شربين والعكس وقطاري ٣٢١/٣٢٠ شبين القناطر القاهرة والعكس وقطاري ٦٩/٣٨ المنصورة/دمياط والعكس وتعديل مواعيد ٣٦ قطار وامتداد ٤ قطارات علي الوجهين القبلي والبحري على ان يبدأ تشغيل القطارات من الساعة الرابعة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءً على كافة خطوط الهيئة لتتناسب مع مواعيد الحظر وبما يخدم مصالح جمهور الركاب ليصل اجمالي القطارات الشغالة يوميا بخطوط الهيئة الى ٦٩٨ قطار