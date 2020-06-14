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“الأوقاف”: أنفقنا 6 مليارات جنيه على “فرش” وصيانة وإحلال وتجديد المساجد !

كتب جريدة الأهالي
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نفت وزارة الأوقاف ما ادعته مواقع جماعة (الإخوان) والجهات التابعة لها حول ما أنفقته الوزارة لتجديد “فرش” المساجد، مؤكدة أنها قامت بإنفاق 6 مليارات جنيه على “فرش” وصيانة وإحلال وتجديد المساجد وليس 3 مليارات كما تدعيه المواقع المشبوهة. وقال مصدر مسئول بوزارة الأوقاف – في تصريحات صحفية اليوم /الأحد/ – إن الإنجازات التي حققتها وزارة الأوقاف في ست سنوات صدمت بعض القنوات والمواقع المأجورة التابعة للجماعة الإرهابية والداعمة لها..!!

جريدة الأهالي
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