مديرية التموين بالقاهرة تضبط سلع مجهولة المصدر بالأسواق

تنفيذاً لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بضبط الاسواق وتفعيل الرقابة التجارية وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات لحماية المواطنين من أساليب التلاعب بالأسعار والغش التجاري وإستغلال أزمة فيروس كورونا فى التربح على حساب صحة المواطنين .. تمكنت ادارة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة من ضبط ٤ طن كلور خام مجهول المصدر بمصنع منظفات ومطهرات بالمنطقة الصناعية بمدينة ١٥مايو وتم تحرير محضر ضد صاحب المصنع لحيازته بقصد البيع كمية من الكلور الخام غير مصحوب بالمستندات وتم التحفظ علي الكمية علي ذمة المحضر تحت تصرف النيابة العامة لإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .