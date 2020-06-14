بعد وفاة اول حالة كرونا بمركز مطوبس توزيع حقائب الادوية على المخالطين بقرية برمبال

كتب منتصر النجار

بعد وفاة (( م/ ع / أ )) 43 عام اول حالة اصابة باحدى قرى مركز مطوبس والذى كان يعمل سائقا بالعاصمة الادارية بالقاهرة باحدى الشركات تابع المهندس استفتاح ابوابراهيم رئيس مركز ومدينة مطوبس عملية توزيع حقائب المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية التي تم تحديدها من قبل اللجنة العلمية المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان علي الحالات المخالطة لمصابى كورونا و المشتبه في إصابتهم الخاضعين للعزل المنزلى تحت إشراف الدكتور علاء الدين طه مدير الادارة الصحية بمطوبس وكلف المهندس / استفتاح ابوابراهيم رئيس مركز ومدينة مطوبس بتشكيل عدد من اللجان للمرور والمتابعة اليومية والمستمرة على مستشفى مطوبس المركزى للعزل والوحدات الصحية بكافة الوحدات القروية والتأكد من توافر جميع المستلزمات الوقائية والأدوية وإنتظام سير العمل وحسن معاملة المواطنين فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والتعقيم الدورية وأكد ابوابراهيم على توافر جميع المستلزمات الوقائية والادوية بكافة الوحدات الصحية ومستشفى العزل بمطوبس وانطلاق قوافل الأطقم الطبية لتوزيع تلك الحقائب على الحالات المخالطة لمصابي كورونا بقرية برمبال بمطوبس و المشتبه في إصابتهم والخاضعين للعزل المنزلى وذلك حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين والحد من انتشاره فيروس كورونا المستجد (( كوفيد 19 )) ووجه ابوابراهيم بالالتزام التام واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة لعبور تلك المرحلة الراهنة لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره بقرى وتوابع المركز