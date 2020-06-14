محافظ المنيا يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة لمتابعة كافة التجهيزات

كتب اسامه سيد عبد العال

أجري اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جولة تفقدية على عدد من لجان الثانوية العامة، وذلك لمتابعة كافة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بانطلاق ماراثون الامتحانات، والتي ستجري 21 يونيو الجاري. تفقد المحافظ لجنة مدرسة الحي المتميز للتعليم الأساسي بالمنيا الجديدة ومدرسة كفر المنصورة الرسمية للغات . اطمأن المحافظ خلال جولته على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب البالغ عددهم 36 ألفا و143طالب وطالبة ، حيث تابع المحافظ تجهيز الفصول واعمال النظافة والتعقيم ، حيث تم وصول 143 بوابة تعقيم مزدوجة المدخل ،وجاري تركيبها بالمدارس . وجه المحافظ، باتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، خاصة في ظل ما تمر به البلاد من انتشار فيروس كورونا. كما كلف وكيل وزارة التربية والتعليم، بتشكيل لجنة للمرور ومتابعة الاستعدادات النهائية لاجراء الامتحانات، والتي ستجري في 133 لجنه للثانوية العامة . كما شدد على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال وضع بوابات تعقيم وأجهزة قياس الحرارة، للتأكد من سلامة الطالب قبل دخولهم الاختبار، والتأكد من التزام الطلاب بارتداء الكمامة الواقيه، ومنع أي تجمعات اوتكدس امام اللجان ، موجها الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم.