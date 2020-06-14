وفاة طبيبة فى مستشفى عزل العجمى وتحويل 65 حالة الى العزل المنزلى

كتب احمد سلامة

أدى الطاقم الطبي والفريق الإداري بمستشفى العجمي العزل المركزي في غرب الإسكندرية، صلاة الجنازة على الدكتورة هبة نبيل .. أخصائية العلاج الطبيعى والتى توفيت ،متأثرًة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد مومن جهة اخرى أعلنت مدير عام مستشفى العجمي لعزل لمرضى فيروس كورونا المستجد د.ميرفت السيد، تحويل 65 حاله إلى العزل المنزلي، وفقا لبروتوكول وزارة الصحة الأخير مع المتابعة الطبية بفريق طبي متخصص من المستشفى لمكان عزله المنزلي. وأضافت د.ميرفت السيد، أن إجمالي الحالات التي تم خروجها وتعافيها من الفيروس حتى الآن 227حالة، وإجمالي الحالات التي تم نقلها إلى عزل أبي قير 463 حالة ممن تحسنت حالتهم الصحية من مستشفى العجمي إلى المدينة الشبابية بأبي قير لإخلاء أماكن جديدة للحالات الطارئة التي تستدعى حالتها الصحية توفير أجهزة تنفس صناعي ورعاية طبية عاجلة، وهذه الحالات التي تم نقلها حالتها الصحية مستقرة وفى انتظار نتيجة العينة الثانية