جوله تفقدية لوزير السياحة بمتحف العاصمة الادارية

تفقد صباح اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، متحف العاصمة الادارية الجديدة وذلك لمتابعة مستجدات سير الأعمال به استعدادا لافتتاحه قريبا.

رافقه خلال الجولة اللواء محمد أمين مساعد رئيس الجمهورية للشئون المالية، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، و د. محمود مبروك مستشار الوزير للعرض المتحفي، ود. علي عمر رئيس اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي.

وتفقد وزير السياحة والآثار القاعة الكبرى للمتحف والقاعات الملحقة بها، وما تم من تجهيزات بالمتحف لوضع القطع طبقا لسيناريو العرض المتحفي المخصص لها ونظام الاضاءة وغيرها من الأعمال الفنية.

وخلال الجولة وجه د. العناني بإجراء بعض التعديلات على طريقة عرض بعض القطع وناقش مدى امكانية إثراء العرض المتحفي بمجموعة من اللوحات الفنية الخاصة بالعواصم المصرية والتي رسمها كبار فناني القرن ال ١٩.

كما وجه بالإسراع في تنفيذ الأعمال المتبقية للانتهاء من التجهيزات اللازمة، مؤكدا على توالي الزيارات التفقدية بصفة دورية لمتابعة مستجدات الاعمال.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمود مبروك، أن العرض المتحفى للمتحف يروى تاريخ العواصم المصرية؛ حيث يتكون المتحف من قاعة رئيسية يُعرض فيها آثار لعدد من عواصم مصر القديمة والحديثة يبلغ عددها 9 عواصم وهم كالتالي: أولا من على يمين الزائر عدد 4عواصم وهم منف، طيبة، تل العمارنة، الإسكندرية، ثانيا من على يسار الزائر عدد 4 عواصم وهم الفسطاط، القاهرة الفاطمية، مصر الحديثة، القاهرة الخديوية، ثالثاً المستوى الثانى وهو خلف تمثال الملك رمسيس الثانى ويخص العاصمة الإدارية ويُعرض فى هذه القاعة مجموعة من المقتنيات المختلفة التى تمثل أنماط الحياة فى كل حقبة تاريخية خاصة بكل عاصمة على حدة مثل أدوات الزينة، ادوات الحرب والقتال، ونظام الحكم والمكاتبات المختلفة.

اما القسم الثانى من المتحف فهو عبارة عن جناح يمثل العالم الاخر عند المصرى القديم، ويتكون هذا الجزء من مقبرة توتو بالإضافة إلى قاعة مومياوات وتوابيت وفتارين تحتوى على الاوانى الكانوبية ومجموعة من الأبواب الوهمية ورؤوس بديلة تحاكى الطقوس الدينية فى مصر القديمة.